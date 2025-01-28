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Danimarka Kuzey Akım 2 İzni Verdi

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DANİMARKA ENERJİ AJANSI’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Danimarka Enerji Ajansı, Gazprom’un bir yan kuruluşu olan Nord Stream 2 AG’ye Kuzey Akım 2 ile ilgili belirli faaliyetler için izin verildiğini duyurdu. Söz konusu çalışmalar, Kuzey Akım 2 boru hattının korunmasına yönelik bakım işlemlerini kapsıyor. Açıklamada, bakım sürecinin 1 Nisan ile 30 Eylül tarihleri arasında tamamlanacağı bilgisine yer verildi.

GAZPROM HİSSELERİ YÜKSELİYOR

Açıklamanın ardından, Gazprom’un hisse değerleri Moskova Borsası’nda yüzde 3,3 oranında bir artış gösterdi. Bu durum, yatırımcılar arasında olumlu bir etki yarattı ve şirketin piyasa performansını güçlendirdi.

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