Danla Bilic Darp Edildi!

SOSYAL MEDYA PHENOMENİNDEN ŞOK AÇIKLAMALAR

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşım ile dikkat çekti. Bilic, eski sevgilisi tarafından darp edildiğini ve uzun bir süre boyunca taciz edildiğini açıkladı. Darp raporu aldığını ve polise giderek şikayetçi olduğunu belirten Bilic, darp fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı.

OLAYIN CİDDİYETİNE DİKKAT ÇEKTİ

Danla Bilic, “Karakoldayım. Hepinize çok teşekkür ederim. Aylardır sustum tek bir şeye karşılık vermedim. Yasal yollarla olması gerektiği korunmak ve cezalandırılmasını istedim ve bekledim. Artık dayanamıyorum ve giderek artan bu şiddetle başıma bir şey gelmesini istemiyorum, hepsi bu. İyi ki varsınız” ifadesiyle durumu takipçileriyle paylaştı.

DESTEK MESAJLARI GELDİ

Bilic’in paylaşımlarının ardından eski sevgilisi Emirhan Çakal da destek verdi. Çakal, “Danla benim geçmişte sevgilim olabilir ama bu olay kişisel değil, insani bir meseledir. Bir erkeğin, gücünü bir kadının canını yakmak için kullanması hem acizliktir hem de korkaklıktır. Şiddet gösteren, sevgiye layık değildir. Takıntısını aşk sanan, karanlığı sahiplenir” sözleriyle durumu değerlendirdi. Öte yandan, Bilic’in uzun zamandır küs olduğu arkadaşı Ala Tokel de, “Benim şubelerimi arayarak bile Danla’ya ulaşmaya çalıştı. Hiçbir uyarı ve yasağı dinlemedi” açıklamasıyla olaya destek verdi.