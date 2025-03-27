Dar Gelirli Ailelere Yerli Araç Desteği

YERLİ OTOMOTİVİ GÜÇLENDİREN DESTEK PROGRAMI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’nin yerli otomotiv sektörünü daha güçlü hale getirmek ve düşük gelirli ailelerin araç sahibi olmasını kolaylaştırmak için yeni bir sosyal destek programı başlatıyor. Projenin adı “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” olarak belirlendi ve özellikle üç veya daha fazla çocuk sahibi ailelere odaklanarak ekonomik ve çevresel katkılar sunmayı hedefliyor.

PROGRAMIN AMACI VE KAPSAMI

Bu program sayesinde, yerli üretimi teşvik etmek ve düşük gelir grubundaki ailelerin ulaşım imkanlarını artırmak amaçlanıyor. “İlk Arabam” projesi, sıfır kilometre yerli otomobillerin uzun vadeli ve uygun finansman seçenekleri ile ailelere ulaşmasını sağlayacak. Bu durum, otomotiv sanayisine destek verilmesini yanı sıra ailelerin sosyal refah seviyesine de katkı sunacak.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Programın katılım koşulları netleşti: Düşük gelir grubuna dahil olan ve en az üç çocuğu bulunan aileler bu destekten yararlanabilecek. Bakanlık, bu kriterlerle dar gelirli ailelerin mobilitesini artırmayı ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

ÇEVRESEL VE EKONOMİK ETKİLER

Yerli ve sıfır kilometre araçların kullanımının artması, Türkiye’deki binek araçların yaş ortalamasını düşürebilir. Bu durumun, araç başına karbon emisyonunu azaltarak çevresel yarar sağlayacağı düşünülüyor. Ayrıca, yerli otomotiv sektörüne olan talebin artmasıyla ekonomik hareketlilik de sağlanması bekleniyor.

DETAYLAR BEKLENİYOR

Programın uygulama esasları ve finansman koşulları hakkında henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Bakanlığın önümüzdeki günlerde projenin detaylarını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Bu destek, hem aileler hem de yerli sanayi üzerinde nasıl bir etki yaratacak, zaman içerisinde açığa çıkacak.