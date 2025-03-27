Dar Gelirliye Yerli Otomobil Desteği Müjdesi

YERLİ OTOMOTİV SEKTÖRÜNE DESTEK PROJESİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’nin yerli otomotiv sektörünü güçlendirmek ve düşük gelirli ailelerin araç sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla yeni bir sosyal destek programı başlatıyor. “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” adı verilen proje, özellikle üç veya daha fazla çocuk sahibi ailelere odaklanarak hem ekonomik hem de çevresel katkılar sunmayı hedefliyor.

PROGRAMIN HEDEFLERİ

Bu programla Bakanlık, yerli üretimi teşvik etmeyi ve düşük gelir grubundaki ailelerin ulaşım imkanlarını artırmayı amaçlıyor. “İlk Arabam” projesi sayesinde, sıfır kilometre yerli otomobillerin uzun vadeli ve uygun finansman seçenekleriyle ailelere ulaşması sağlanacak. Böylece, otomotiv sanayisine destek verilmenin yanı sıra ailelerin sosyal refah seviyelerine katkıda bulunulacak.

KATILIM ŞARTLARI

Programdan yararlanabilmeleri için, düşük gelir grubunda yer alan ve en az üç çocuğa sahip olan ailelerin başvuruda bulunabileceği netleşti. Bakanlık, bu kriterlerle dar gelirli ailelerin mobilitelerini artırmayı ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

ÇEVRESEL VE EKONOMİK ETKİLER

Yerli ve sıfır kilometre araçların kullanımının yaygınlaşması, Türkiye’deki binek araçların yaş ortalamasını düşürebilir. Bu gelişmenin, araç başına karbon emisyonunu azaltarak çevresel faydalar sağlayacağı düşünülüyor. Ayrıca, yerli otomotiv sektörüne olan talebin artmasıyla ekonomik hareketlilik oluşturulması bekleniyor.

DETAYLAR AÇIKLANACAK

Programın uygulama esasları ve finansman koşullarıyla ilgili henüz tam bilgi verilmedi. Bakanlığın, önümüzdeki günlerde projenin detaylarını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Bu destek, hem aileler hem de yerli sanayi açısından nasıl bir etki yaratacak, zamanla görülecek.