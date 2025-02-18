Darp Ettikleri Kişiyi Pencereden Attılar

OLAYIN GERÇEKLEŞME TARİHİ VE YERİ

Olay, 15 Şubat Cumartesi günü sabah saat 07.00 sıralarında Fatih Aksaray’da gerçekleşiyor. Fas vatandaşı İlyas Belaiz (25), kuzeni W.S ile birlikte Şubat ayında İstanbul’a geldi. W.S., kalacak yer bulma konusunda M.D. ve S.S. ile iletişim kuruyor.

UYUŞTURUCU KULLANIMI VE TARTIŞMA

M.D. ve S.S., Belaiz ile W.S.’yi Aksaray’daki bir eve götürüyor. Burada uyuşturucu kullanma eylemine giren M.D., S.S. ve W.S., uyuşturucu kullanmak istemeyen Belaiz ile aralarında tartışma çıkıyor. Tartışma büyüdüğünde, Belaiz darbe alıyor ve camdan atılıyor.

SONUÇLARI

Belaiz, yaklaşık 10 metreden düşerek ağır yaralanıyor ve hastaneye kaldırılıyor. Ancak hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Fas vatandaşı İlyas Belaiz kurtarılamıyor.