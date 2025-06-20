“Darphane’den Galatasaray’a Özel Para”

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUĞUNA ÖZEL HATIRA PARASI ÜRETİLİYOR

Galatasaray Futbol Takımı, 2024-2025 sezonunu Süper Lig’de zirvede tamamlayarak üst üste 3, toplamda 25. kez şampiyonluğa ulaştı. Bu başarıya özel olarak, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, hatıra parası çıkarma çalışmalarına başladı. Sanatçı Birsen Kendirci’nin tasarladığı hatıra parası, 925 ayar gümüşten üretilecek. Beş bin adet basılacak olan para, 38,61 milimetre çapında ve 31,10 gram ağırlığında olacak. Koleksiyon değeri yüksek olan hatıra parası, 2 bin 250 liradan satışa sunulacak. Paranın bir yüzünde kükreyen aslan figürü ve Galatasaray yazısı yer alırken, diğer yüzünde 5 yıldızlı Galatasaray logosu bulunuyor. Hatıra parasının üretim süreci görüntülendi.

ŞENOL YILDIZ’DAN AÇIKLAMALAR

Darphane Dairesi Başkanı Şenol Yıldız, yüksek koleksiyon değeri taşıyan bir para bastıklarını ifade etti. AA muhabirine yaptığı açıklamada Yıldız, “Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kısa sürede hatıra parasını hayata geçirdik. Galatasaray, 25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızı aldı. 2025 yılı da göz önünde bulundurularak, güzel bir tasarımla Galatasaray için hatıra parasını ürettik” dedi. Tasarım sürecinin yoğun geçtiğini belirten Yıldız, “15 günlük bir sürede tasarımı, hazırlığı, basılması, minelenmesi ve paketlenmesi tamamlandı. Uygun bir tarihte de hemen satışa çıkacağız” diye ekledi.

Yıldız, hatıra parasının gümüş olmasının ve tasarımının önemli bir değer kattığını vurguladı. 5 bin adet hatıra parasının 2 yıl içerisinde piyasaya sürüleceğini aktaran Yıldız, “İlk etapta yaklaşık 2 bin adet parayı piyasaya sunacağız. Bunun yüzde 30’u elektronik mağaza üzerinden satılacak” şeklinde bilgi verdi.

BİRSEN KENDİRCİ’DEN TARAFTAR GÖRÜŞÜ

Hatıra parayı tasarlayan sanatçı Birsen Kendirci, Galatasaray taraftarı olduğunu ve şampiyonluk coşkusunu hissederek çalıştığını ifade etti. Kendirci, “Galatasaray’ımızın 25. şampiyonluğunu ön plana çıkarmak adına aslan figürünü kullandık. Aslan, güçlüyü simgeler. İhtişamı arttırmak için çizgiler kullandık” dedi. Kendirci, tasarımın ardındaki duyguları paylaşarak, “Taraftar duygusunu içten içe benimsedim. Tasarımı özenle yaptım, 25. şampiyonluk için böyle bir çalışmayı yapmak benim için mutluluk verici” dedi.

Ayrıca, hatıra paranın sertifikasında isminin yer alacak olmasından dolayı gururlu olduğunu belirten Kendirci, “Sertifikasında paranın görselleri, teknik özellikleri ve tüm futbolcuların isimleri yer alacak. Burada sanatçı olarak adımın geçmesi benim adıma gurur verici” diyerek sözlerini tamamladı.