Darphane, Galatasaray İçin 5 Bin Para

GALATASARAY YİNE ZİRVEDE

Galatasaray Futbol Takımı, 2024-2025 sezonunu Süper Lig’de zirve sırada tamamlayarak, üst üste 3. kez, toplamda ise 25. kez şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Bu önemli başarıya imza atan sarı-kırmızılı ekip için Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, hatıra parası çıkarma çalışmalarına başladı. 925 ayar gümüşten üretilen bu özel hatıra parası, sanatçı Birsen Kendirci tarafından tasarlandı. Beş bin adet basılacak olan para, 38,61 milimetre çapında ve 31,10 gram ağırlığında olacak. Yüksek koleksiyon değeri taşıyan hatıra parası, 2 bin 250 liradan satışa sunulacak. Paranın bir yüzünde kükreyen aslan figürü etrafında “Galatasaray” yazısı bulunuyor ve burada 25. şampiyonluğa vurgu yapıldı. Paranın diğer yüzünde de 5 yıldızlı Galatasaray logosu yer almakta. Basılan hatıra parasının üretim sürecini Anadolu Ajansı görüntüledi.

ŞENOL YILDIZ: “GÜZEL BİR HATIRA PARASI ÜRETTİK”

Darphane Dairesi Başkanı Şenol Yıldız, yüksek koleksiyon değeri taşıyan bu paranın basıldığını açıkladı. AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutlama amacıyla hatıra parasını hızlı bir şekilde hayata geçirdiklerini belirtti. Yıldız, “Galatasaray, 25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızı aldı. Aynı zamanda 2025 yılındayız. Tüm 5’leri sıralayarak kazandığı bir şampiyonluk oldu. Biz de 5 yıldız, 2025 ve 25. şampiyonluğu dikkate alarak güzel bir tasarımla Galatasaray için önemli bir hatıra parası ürettik.” ifadelerini kullandı. Üretim sürecinin oldukça tempolu geçtiğini dile getiren Yıldız, başta Genel Müdürlerinin kararlı duruşu sayesinde projenin hızlandığını söyledi. Tasarımın, hazırlığı ve paketlenmesi ile beraber 15 gündeki süre zarfında tamamlandığını aktaran Yıldız, hatıra parasının uygun bir tarihte satışa sunulacağını bildirdi.

BİRSEN KENDİRCİ: “BİR TARAFTAR GİBİ DÜŞÜNDÜM”

Hatıra parayı tasarlayan sanatçı Birsen Kendirci, Galatasaray taraftarı olduğunun altını çizerek, şampiyonluk coşkusunu hissederek çalıştığını ifade etti. Paranın tasarımına dair açıklamalarda bulunan Kendirci, “Galatasaray’ımızın 25. şampiyonluğunu ön plana çıkarmak amacıyla logodan ziyade aslan figürünü tercih ettik. Aslan, gücü simgeler. İhtişamı artırmak için aslan figürünü kullandık. Üzerinde kullandığımız çizgiler ile bu 25. şampiyonluğu haykırmasını sağladık.” dedi. Kendirci, taraftarlık duygusunun tasarımı etkilediğini belirterek, “Bu tasarımı büyük bir gururla yaptım. Galatasaray coşkusunu hisseden bir taraftar olarak, bu çalışmanın parçası olmak benim için çok mutluluk verici.” diye konuştu. Hatıra paranın sertifikasında adının yer alacak olmasıyla ilgili de duyduğu gururu vurgulayan Kendirci, “Her hatıra paramızda olduğu gibi bunda da bir sertifika olacak. Sertifikada paranın görselleri, teknik özellikleri ve tüm futbolcuların isimleri yer alacak.” ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı.