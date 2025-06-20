Darphane, Galatasaray için hatıra parası basıyor

GALATASARAY, ÜST ÜSTE 3. ŞAMPİYONLUĞU İLE TARİH YAZDI

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu zirvede tamamlayarak üst üste 3. kez, toplamda ise 25. şampiyonluğuna ulaştı. Durum böyle olunca, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğuna özel bir hatıra parası çıkarmak için çalışmalara başladı. Sanatçı Birsen Kendirci tarafından tasarlanan hatıra parası, 925 ayar gümüşten üretiliyor. Beş bin adet basılacak para, 38,61 milimetre çapında ve 31,10 gram ağırlığında olacak. Yüksek koleksiyon değeri taşıyan bu hatıra parası 2 bin 250 liradan satışa sunulacak. Bir yüzünde kükreyen aslan figürü etrafında “Galatasaray” yazan parada, 25. şampiyonluğa vurgu yapıldı. Paranın diğer yüzünde ise 5 yıldızlı Galatasaray logosu yer aldı. Basılan hatıra parasının üretim sürecini görüntülemek için çalışmalar başladı.

ŞENOL YILDIZ: “UZUN BİR SÜRECE RAĞMEN HIZLI HAREKET ETTİK”

Darphane Dairesi Başkanı Şenol Yıldız, yüksek koleksiyon değerine sahip bir para bastıklarını aktararak, “Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kısa sürede hatıra parasını hayata geçirdik.” ifadelerini kullandı. Yıldız, “Galatasaray, 25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızı aldı. Biz de 5 yıldız, 2025 yılı ve 25. şampiyonluğu dikkate alarak güzel bir tasarımla Galatasaray için hatıra parası ürettik.” diye ekledi. Üretim sürecinin yoğun bir tempoya sahip olduğunu belirten Yıldız, “Genelde bu tarz süreçler en az 3 ay alır. Ancak biz bu parayı sıcağı sıcağına piyasaya sunabilmek için yoğun çalıştık. Tasarım, hazırlık, basım, minelenme ve paketleme işlemleri yaklaşık 15 günde tamamlandı.” şeklinde konuştu.

PARANIN SATIŞ DETAYLARI

Yaklaşık 5 bin adet paranın 2 yılda piyasaya sürüleceğini belirten Yıldız, “İlk etapta 2 bine yakın para piyasaya sunulacak. Bunun yüzde 30’luk kısmı elektronik mağaza üzerinden satılacak. Diğer bölümü ise Beşiktaş’taki mağazamızdan satışa çıkacak.” dedi. Ayrıca, paranın tasarımında gümüş olması ve estetiği ile farklılık olduğunu vurguladı.

BİRSEN KENDİRCİ: “TARAFTAR OLARAK DÜŞÜNDÜM”

Hatıra parayı tasarlayan sanatçı Birsen Kendirci, Galatasaray taraftarı olduğunu ifade ederek, şampiyonluk coşkusunu hissederek çalıştığını belirtti. “Galatasaray’ımızın 25. şampiyonluğunu ön plana çıkarmak adına aslan figürünü kullanmayı tercih ettik. Aslan, gücü simgeler. Bu tema ile paranın tasarımını güçlendirdik.” diyen Kendirci, “Taraftarlığın da artısını yaşadım. O ihtişamlı şampiyonluk duygusunu hissettim.” şeklinde düşüncelerini paylaştı. Ayrıca, hatıra paranın sertifikasında isminin yer alacak olmasının kendisi için gurur verici olduğunu bildirerek, “Sertifika, paranın görselleri, teknik özellikleri ve futbolcuların isimleri ile dolu olacak. 25. şampiyonluk için böyle bir eser yapmak benim için mutluluk verici.” dedi.