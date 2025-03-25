Darphane, UTTS Montaj Ücretini Güncelledi

TAŞIT TANIMA SİSTEMİ GÜNCELLENDİ

Türkiye’deki araçların akaryakıt alımlarını takip etmek ve vergi kaçaklarını önlemek amacıyla geliştirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nde (UTTS) montaj ücretleri güncelleniyor. Sistemin temeli olan Taşıt Tanıma Birimi (TTB) çiplerinin, montaj ve hizmet bedeli 2025 yılı için KDV dahil 2.791,45 TL olarak duyurulmuştu.

YENİ MONTAJ ÜCRETLERİ AÇIKLANDI

Darphane’nin resmi web sitesinden yapılan açıklamaya göre, 25 Mart 2025 – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde montaj hizmet bedeli ve KDV dahil toplam 2.172 TL olarak belirlendi. Bu durumda 619 TL’lik bir indirim yapılmış oldu.

İADE ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

24 Mart 2025 tarihli düzenlemeye göre, UTTS kapsamındaki 2025 yılı için ödeme yaparak Taşıt Tanıma Birimi montajı gerçekleştiren araç sahiplerine araç başına 619,45 TL iade ödemesi yapılacak. Ayrıca, montaj işlemi gerçekleştirmemiş ancak 2025 yılı bedelini ödemiş olan kişiler de aynı şekilde 619,45 TL geri alabilecek. Belirtilen tarihler arasında UTTS’ye ilk defa başvuran araç sahipleri de, 2.791,45 TL yerine 2.172 TL ödemek durumunda kalacak.

ZORUNLULUK KAPSAMINDAKİ ARAÇLAR

Taşıt Tanıma Birimi taktırma zorunluluğu, şirket adına kayıtlı olan tüm araçları kapsamaktadır. İşletmelere ait araçların yanı sıra, kiralama yoluyla kullanılan araçların da TTB taktırması gerekiyor. Bireysel araç sahipleri için herhangi bir zorunluluk bulunmuyor. Montaj işlemleri, Türkiye genelindeki 81 ilde, 150’den fazla yetkilendirilmiş mobil ve sabit noktada uzman ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Bu hizmet noktalarında her türlü araç tipi ve akaryakıt dağıtım firmalarıyla %100 uyumlu TTB’ler sağlanıyor. Başvuru ve ödeme süreçleri ise Darphane’nin resmi web sitesi olan utts.gov.tr adresi üzerinden tamamlanıyor.