Darphane UTTS Ücretine 619 TL İndirim

TAŞIT TANIMA ÜCRETİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile ilgili taşıt tanıma birimi ücret düzenlemeleri hakkında bilgi verdi. Darphane, daha önce belirlenen 2 bin 791 liralık Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ücretini 2 bin 172 liraya indirdi. Ayrıca, daha önce bu ücreti ödemiş olan araç sahiplerine 619 liralık UTTS iade ücreti yapılacağı duyuruldu.

GEÇİŞ YILI İÇİN AVANTAJLAR

Yapılan açıklamada, 2025 yılının Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne geçiş yılı olduğu ifade edilerek, belirli destek ve avantajların sağlanmasına karar verildi. “25 Mart 2025-30 Nisan 2025 Tarihleri Arasındaki Dönemle Sınırlı Olarak, utts.gov.tr adresinden kayıt ve ödeme işlemlerini tamamlayacak mükellefler bakımından TTB bedeli için (montaj hizmet bedeli ve KDV dahil olmak üzere), 2025 yılı için belirlenen 2 bin 791,45 TL yerine, 2 bin 172 TL tutarındaki indirimli ücretin uygulanmasına karar verilmiştir” şeklinde bilgiler paylaşıldı.

MONTAJ YAPTIRANLARA AVANTAJ

1 Ocak 2025 ile 25 Mart 2025 tarihleri arasında TTB satın alıp taşıtlarına montaj yaptırtan mükellefler, 2025 yılı fiyatları üzerinden Darphane’den TTB satın almış ve montaj işlemlerini tamamlamış olmaları şartıyla, “www.utts.gov.tr üzerinden gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini 30 Nisan 2025 tarihine kadar yapmak kaydıyla 619,45 TL karşılığı çeşitli destek ve avantajlardan faydalanabileceklerdir.”

MONTAJ YAPTIRMAYANLAR İADE ALACAK

1 Ocak 2025 ile 25 Mart 2025 tarihleri arasında TTB satın almış ancak montaj işlemlerini henüz yaptırmamış olan mükelleflere de, TTB montaj işlemlerinin tamamlanmasının ardından “uygulama detayları www.utts.gov.tr de açıklanan şekilde 619,45 TL tutarında iade, banka havalesi yoluyla yapılacaktır” denildi.

KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE

Gelir İdaresi Başkanlığı, akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğini sağlamak ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele etmek amacıyla, 5 Ekim 2023 tarihinde Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ni yayımladı. UTTS’nin kurulması ve işletilmesi görevi ise Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’ne verildi.

YENİ NESİL SİSTEMLE İŞLEYİŞ

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan taşıtların akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarında, taşıt plaka bilgisinin elle girişine olanak vermeden, yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlarına otomatik olarak gönderilmesini sağlayacak.