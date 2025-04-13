Davinson Sanchez’den Büyük Fedakârlık!

BABA OLDUĞU GÜN TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Sabah gazetesi tarafından yapılan habere göre, Davinson Sanchez’in eşi Daniela, geçtiğimiz perşembe günü bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Ancak Kolombiyalı savunmacı bu özel günde teknik heyetten izin talep etmeyip takımını Samsun deplasmanında yalnız bırakmamayı tercih etti. Sanchez’in babalık heyecanını yaşayarak Kemerburgaz’daki kamp alanında kalarak Samsunspor maçına hazırlık yapması, sarı-kırmızılı camiada büyük takdir topladı. 28 yaşındaki stoper, sahada gösterdiği etkili performansla galibiyete de katkı sağladı.

Galatasaray’da oyuncuların bu tür fedakârlıkları, takımın şampiyonluk havasına girmesinde önemli bir rol oynuyor. Kemerburgaz’daki yüksek konsantrasyon, saha içinde olumlu sonuçlar doğuruyor. Sanchez’in gösterdiği özveri, sarı-kırmızılıların birlik ruhunu ve hedefe olan kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

SANCHEZ’İN SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray savunmasının temel taşlarından biri haline gelen Davinson Sanchez, ligde 22 maça çıkarak 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Kolombiyalı yıldız, istikrarlı oyunuyla teknik direktör Okan Buruk’un en güvendiği oyunculardan biri olmayı sürdürüyor.