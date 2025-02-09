Dayı 2, Ankara’da İzleyiciyle Buluşuyor

ÖZEL GÖSTERİMLER İSTANBUL’DA

9 Şubat Pazar günü saat 16:00’da Acity AVM’de ve ardından saat 20:00’da Next Level AVM’de gerçekleştirilecek olan bu özel gösterimlerde, oyuncular sinemaseverlerle bir araya geliyor. Heyecan dolu bu gecede katılım sağlamak ve film ekibiyle tanışmak için Acity ve Next Level alışveriş merkezinde buluşabilirsiniz.

HAYAT VEREN İŞ BİRLİĞİ

Aksiyon dolu devam filmi Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi, İstanbul galasının ardından Türkiye’yi dolaşıyor. Diopter Film, Ubay Film Yapım ve Net Sanat’ın iş birliği ile hayata geçirilen ve Uğur Bayraktar’ın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Ufuk Bayraktar’ın bulunduğu Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi’nin ilk durağı Ankara oluyor. Acity ve Next Level alışveriş merkezinde gerçekleşecek olan özel gösterimlere Ufuk Bayraktar, Yüksel Arıcı, Umut Oğuz, Recep Çavdar ve yönetmen Uğur Bayraktar katılıyor.

ANKARA’DA UNUTULMAZ BİR DENEYİM

Net Sanat Cemalettin Kömürcü’nün organizasyonu ile gerçekleştirilecek bu özel etkinliklerde, oyuncular Ankara’daki sinemaseverlerle bir araya geliyor. 7 Şubat’ta vizyona giren Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi, Ankara’da izleyicilere unutulmaz bir aksiyon deneyimi sunuyor.