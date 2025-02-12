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Dayı 2’yi Yaratan Ekibin Ruhu

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DAVETİ YENİDEN ANLADIĞIMIZ ANLAR

Daha önce beraber çalıştıkları projeler hakkında konuşan Ergül Miray Şahin, “10 yıl önce ‘Sevda Kuşun Kanadında’ adlı projede çalışmıştık. Zaten Uğur abi (Bayraktar) arayınca sevindim. Uğur abiyle bir kez tanışmıştım ondan önce. Ama o babacan tavrı hissetmiştim. Enerjisi çok farklı, çok ağırbaşlı. 10 yıl sonra böyle konuşunca yine aynı kaldığımız yerden devam ediyor gibi hissettik” diyor.

Ufuk Bayraktar ise Ergül Miray Şahin’e değinerek, “Miray bence Türkiye’nin parmakla gösterilecek kadın oyuncularından biri. Ben de oynarken hissediyordum. Abimin de hem kurgu tarafında hem de arka planda uğraşırken çok keyif aldığı birisi Miray. Bir yönetmen için büyük bir nimet bu hanımefendinin sette olması” şeklinde düşüncelerini paylaşıyor.

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