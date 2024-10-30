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“DEAŞ’lı Şüpheli Eylem Hazırlığında Yakalandı”

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DEAAŞ’LA MÜCADELE OPERASYONU

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini engellemek amacıyla bir operasyon gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Açıklamada, “Yapılan operasyonda eylem hazırlığında bulunan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, değerli hemşerilerin huzuru ve güvenliği için terörle mücadele kapsamındaki operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

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