deha-dizisi-ekranlara-veda-etti

DİZİDEKİ BEKLENEN DETAY

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman ve Zuhal Gencer gibi ünlü isimleri barındıran Deha dizisinde uzun zamandır merak edilen bir detay ortaya çıktı. Show TV’nin dikkat çeken dizisi Deha, Aras Bulut İynemli’nin matematik dahisi Devran karakteriyle izleyicileri ekran başında tutarken, dizinin final yapacağı haberi hayranları üzüntüye boğdu.

DİZİNİN FİNAL TARİHİ

22 Eylül 2024’te yayınlanmaya başlayan ve etkileyici oyuncu kadrosuyla öne çıkan bu dizi, final kararı ile tekrar gündeme geldi. Şimdi dizi hayranları “Deha dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor?” sorusunu sormaya başladı. İşte Deha dizisinin final bölüm tarihi…

Show TV’nin Ay Yapım yapımı Deha, çıktığı ilk günden bu yana, matematik dehası Devran’ın intikam hikayesi etrafında izleyicileri bir araya topluyor.