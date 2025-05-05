Deha Dizisi Final Yapacak!

DEHA DİZİSİ YENİ BÖLÜMLERİYLE GÜNDEMDE

Deha dizisi, Show TV ekranlarında izleyicileri ekran başına çekmeye devam ediyor. Ancak, bu süreçte gelen bilgiler izleyicileri iyice kararsız bırakıyor. Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman ve Zuhal Gencer gibi yetenekli oyuncuların yer aldığı Deha dizisinde sürekli yeni olaylar gelişiyor.

FİNAL İHTİMALİ NEDEN GÜNDEME GELDİ

Uzun bir süredir Deha dizisinin final yapıp yapmayacağı izleyici tarafından merak edilmekte. Sezon sonunda dizi hakkında bir karar alındığına dair iddialar ortaya çıktı. Pazar akşamları reyting sıralamasında iddialı rakiplerinin gerisinde kalan Deha dizisinin, sezon sonunda final yaparak ekranlara veda edeceği söyleniyor.