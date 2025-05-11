deha-dizisi-show-tv-den-veda-etti

DEHA DİZİSİ HER HAFTA MİLYONLARI EKRAN BAŞINA KİLİTLİYOR

Deha dizisi, Show TV ekranlarında yayınlandığı her bölüm ile izleyicileri ekran başına çekmeyi başarıyor. Yeni gelişmeler, seyircileri gizemli bir yolculuğa çıkarırken, dizinin heyecanı giderek artıyor. Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman ve Zuhal Gencer gibi ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı Deha dizisi ile ilgili önemli bir karar alındı. Ancak, can sıkıcı bir detaya geçmeden önce, son bölümde gerçekleşen olayları kısaca hatırlamakta fayda var.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Deha dizisinin son bölümünde, Devran karakteri nihai planına doğru ilerlerken Sofi’nin vurulmasıyla sarsılıyor. Bu olay, Devran’ın intikam listesinin sırasını değiştirmesine sebep oluyor. Seyircilerin merakla beklediği gelişmeler, izleyicileri ekran başında tutmaya devam ediyor.