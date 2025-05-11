deha-dizisi-show-tv-ye-veda-etti

DEHA DİZİSİ YENİ BÖLÜM İLE GÜNDEMDE

Deha dizisi, Show TV ekranlarında yayınlandığı her hafta olduğu gibi bu hafta da milyonlarca izleyiciyi ekran başına çekmeyi başarıyor. Yeni gelişmeler ise seyircileri şaşırtmaya devam ediyor. Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman ve Zuhal Gencer gibi ünlü isimleri bir araya getiren yapımla ilgili son karar verildi. Dizinin can sıkan detaylarına geçmeden önce, son bölümde yaşanan olayları özetleyelim.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Deha dizisinin son bölümünde, Devran nihai planına doğru ilerlerken Sofi’nin vurulmasıyla sarsılıyor ve intikam listesinin sırasını değiştirmek zorunda kalıyor. Bu gelişmeler izleyicilerin merakını arttırırken, dizinin geleceği hakkında birçok soru oluşturuyor. Seyirciler, karakterlerin yaşadıkları zorluklar ve değişen dinamikler üzerinde durmaya devam ediyor.