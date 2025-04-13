“Deha Final Kararı Aldı!”

BAŞARILI İSİMLER BİR ARADA

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman ve Zuhal Gencer gibi başarılı isimleri içeren Deha dizisinin yeni bölümü sonrası beklenen açıklama yapıldı. Dizi, son bölümü gerilim ve tansiyon dolu sahnelerle izleyicilerin karşısına çıkarırken, son gelişmelerin can sıkıcı bir hal aldığı gözlemleniyor.

Sezonun en iddialı projeleri arasında gösterilen Deha dizisi, son haftalarda reyting sıralamalarında ciddi düşüşler yaşamış. Bu durum, dizinin geleceği üzerinde de etkili olacak gelişmelerin habercisi olarak görülüyor. Deha dizisinin yeni bölümünde Devran’ın, İmre’yi Karahan’dan kurtarmaya çalışırken karşılaştığı büyük tehlikeler izleyicileri merak içinde bırakıyor.