Dem Heyeti, Bugün Beştepe’de Görüşecek

GERÇEKLEŞEN DİYALOGLAR

22 Ekim’de Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısıyla Terörsüz Türkiye için atılan adımlar hız kazanmaya başladı. Bu süreçte, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile üç kez görüşme gerçekleştiren DEM Parti heyeti, beklenen bildiriyi okudu. İmralı’dan gelen açıklamada, “Tüm gruplar silahlarını bırakmalı ve PKK kendini feshetmeli.” sözleriyle fiili bir çağrı yapıldı. Bu gelişmeler ardından DEM heyetinin siyasi parti ziyaretleri yeniden başladı.

GÖRÜŞME ZAMANI BELLİ OLDU

DEM heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme merakla bekleniyordu. AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyetiyle bugün görüşeceğini belirtmiş ancak yer ve zaman konusunda bilgi vermemişti.

DETAYLAR BELİRLENDİ

Görüşmenin detayları netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’dan oluşan DEM heyetini bugün saat 13.30’da Beştepe’de kabul edecek. Terörsüz Türkiye hedefine yönelik atılan bu adımlar kapsamında, DEM parti heyetinin İmralı ziyaretleri sonucunda PKK elebaşı Abdullah Öcalan, örgüte silah bırakma ve kendini lağvetme çağrısı yapmıştı. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine yöneltilen “randevu isteyip istemedikleri” sorusuna, ‘Randevu isterlerse görüşürüz’ yanıtını vererek olumlu bir yanıt vermişti. DEM heyeti, bu açıklamadan kısa bir süre sonra randevu talebinde bulundu. Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yapılan MYK toplantısının ardından görüşmenin bu hafta gerçekleştirileceğini duyurdu.