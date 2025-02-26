Dem Heyeti İmralı Dönüşü Açıklama Yapacak

DEVLET BAHÇELİ’NİN ÇAĞRISI VE DEM PARTİ’NİN İMRALI ZİYARETİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrının ardından süreç devam ediyor. Bu kapsamda DEM Parti heyeti, üçüncü kez İmralı’da PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmek üzere talepte bulundu. Adalet Bakanlığı, DEM Parti’nin üçüncü İmralı ziyareti için gerekli izni verdi.

DEM HEYETİ KÜRDİSTAN YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞÜYOR

DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’den oluşan heyet, Öcalan ile görüşmesinin ardından TBMM’de siyasi partiler ve STK’larla bir dizi toplantı gerçekleştirdi. Kuzey Irak’ta bölgesel Kürt yönetimi liderleri ile bir araya gelen DEM heyeti, yeniden İmralı’ya gidiyor. Adalet Bakanlığı, dün yapılan DEM Parti başvurusunu değerlendirerek İmralı’daki görüşme talebini onayladı.

AHMET TÜRK, 12 YIL ARADAN SONRA İMRALI’DA

Bugün gerçekleşecek ziyaretin saati hakkında bir açıklama yapılmadı, ancak heyet, üçüncü kez İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan ile bir araya gelecek. Bu görüşme, Ahmet Türk’ün İmralı’ya 12 yıl aradan sonra yapılacak ilk ziyareti olacak. Görüşme sonucunda, Öcalan’dan PKK terör örgütüne silah bırakma ve örgütün feshi çağrısı yapılması beklentisi var.

DEM HEYETİ BUGÜN AÇIKLAMA YAPACAK

DEM heyeti, bugün saat 17:00’de ziyaret sonrası İstanbul’da açıklamalarda bulunacak. İlk İmralı ziyareti, 28 Aralık’ta gerçekleşmişti. O tarihte, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, Öcalan ile ilk görüşmeleri gerçekleştiren isimler oldu. İlk toplantının ardından 7 maddelik bir açıklama yapılarak, “Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluktur” şeklinde ifadeler kullanıldı.

SÜREÇ NE ZAMAN BAŞLADI?

Süreç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024’te yaptığı çağrı ile başlamıştı. Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda, “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşsun. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, ‘umut hakkı’nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması” ifadelerini aktarmıştı. Bahçeli, bu açıklamadan kısa bir süre sonra DEM Parti heyetine İmralı’ya gitmesi için izin verilmesi çağrısında bulundu.

DEM PARTİ’NİN İLK GÖRÜŞMESİ VE BAKIRHAN’IN AÇIKLAMALARI

26 Kasım 2024’te DEM Parti, Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşme yapmak için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu. 9 Aralık 2024’te Bahçeli, TBMM bütçe görüşmelerinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın yeni başlangıç çağrısına alkışla yanıt verdi. Bakırhan, “2025 yılında, Cumhuriyet’in 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz.” ifadelerini kullandı. 27 Aralık 2024’te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti’nin talebine olumlu yanıt verildiğini duyurdu. 28 Aralık 2024 tarihinde İmralı’ya giden DEM Parti, Abdullah Öcalan ile 4,5 yıl aradan sonra tarihi bir görüşme gerçekleştirdi.