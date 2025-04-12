Dem Heyetinden Yeni Açıklama Geldi

TÜRKİYE’DE TERÖRSÜZ BİR GELECEK İÇİN ADIMLAR ATILIYOR

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda başlatılan süreç, İmralı’nın silah bırakma çağrısıyla daha da hızlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştiren DEM Parti heyetinin üyesi Pervin Buldan, önümüzdeki hafta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geleceklerini duyurdu. Buldan, bu görüşmede, demokratik siyasetin güçlenmesi için Meclis’te gerçekleştirilecek yasal adımların gündeme geleceğini ifade etti. Özellikle infaz yasasında değişiklikler ve hasta hükümlülerin serbest bırakılması gibi konular, masada yer alacak başlıklar arasında bulunuyor. Ayrıca, terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın koşullarının iyileştirilmesi de talepler arasında yer alıyor.

HUKUKİ ADIMLARIN ÖNEMİ

Pervin Buldan, katıldığı bir programda Erdoğan ile yaptıkları görüşmeyi “tarihi bir görüşme” olarak nitelendirerek, sürecin ilerlemesi konusunda oldukça umutlu olduğunu belirtti. Buldan, “Kısa sürede adımlar atılacak, buna inanıyorum. Sürecin ilerleyebilmesi için yasal adımlara, parlamentonun devreye girmesine ihtiyaç var.” şeklinde konuştu. DEM heyeti, önümüzdeki hafta yapacakları görüşmelerin ardından 4. kez İmralı’ya gitmeyi planlıyor. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i kabul etmişti.

SİLAH BIRAKMA İÇİN BEKLEYİŞ

Sürecin bir sonraki aşamasında beklenen, terör örgütünün fesih kongresini toplayıp silah bıraktıklarını ilan etmesi. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mesajlarında bu adımın bir an önce atılması gerektiğini vurguladı. Ankara’da, bu ay sonuna kadar yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.