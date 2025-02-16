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Dem İmralı Heyeti, Kuzey Irak’ta Görüşmelerde

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DEM PARTİ HEYETİ KÜRDİSTAN’DA TEMASLARDA BULUNUYOR

DEM Parti’nin İmralı heyeti, Kuzey Irak’ta önemli temaslar gerçekleştiriyor. Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’in de aralarında bulunduğu heyette, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri yer alıyor. Heyet, Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanlığı yapan Neçirvan Barzani ile Irak Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile bir araya gelecek.

YARIN SÜLEYMANİYE’YE GEÇİŞ YAPACAKLAR

17 Şubat Pazartesi günü heyet, Süleymaniye’de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile görüşecek. Bu görüşmelerde, İmralı ziyaretleriyle ilgili bilgiler paylaşılması ve süreç hakkında değerlendirmeler yapılması öngörülüyor. İlerleyen süreçte heyetin, İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşmesi bekleniyor.

SÜREÇ BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMASIYLA BAŞLADI

İmralı ziyaretlerinin başlangıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim’de yaptığı açıklama ile oldu. Bahçeli, “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın” demişti. Bu gelişmelerin ardından, hükümetin “Terörsüz Türkiye” olarak tanımladığı yeni dönemde DEM heyeti, siyasi parti genel başkanlarıyla da görüşmeler gerçekleştirmişti. Gözler şimdi İmralı’dan beklenen çağrının zamanlamasında ve içeriğinde.

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