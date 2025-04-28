Dem Parti’den Ahmet Türk Sağlık Durumu

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nden Ahmet Türk hakkında sağlık durumu ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. DEM Parti’nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Türk’ün bir süredir devam eden tedavi sürecinin olumlu sonuçlandığı, kemoterapi dönemini başarıyla geride bıraktığı ve şimdi radyoterapiye geçtiği ifade edildi. Ayrıca, “Yürütülen barış çalışmalarına en kısa sürede döneceğine yürekten inanıyor, kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

SON İMRALI HEYETİNDE YER ALAMADI

Ahmet Türk, sağlık sorunları nedeniyle son İmralı heyetinin çalışmalarında yer alamadı. Türk’ün Ankara’da bir hastaneye gittiği ve burada sağlık durumunun kontrol altında tutulduğu bildirildi.