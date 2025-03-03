DEM Parti’den Bahçeli İle İlgili Açıklama

PARTİSİNİN MYK TOPLANTISINA DİKKAT ÇEKTİ

Partisinin MYK toplantısında açıklama yapan Doğan, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına dair, büyük bir kararlılıkla göreve hazır olduklarını belirtti.

KAÇIRILMAMASI GEREKEN BİR FIRSAT

Doğan, çağrının muhatabının herkes olduğunu vurgulayarak, “Çağrı açık ve yalın bir biçimde ifade edildi. Kaçırılmaması gereken bir fırsattır. Şimdi söylenen sözün gereklerini yapmanın tam zamanı.” dedi. PKK terör örgütünün yaptığı ateşkes çağrısının ardından memnuniyetini dile getirdi.

MEMNUNİYET VERİCİ İLETİŞİM

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Doğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin, HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Demirtaş ile görüşmesine dair, “Partiler ve siyasiler arası diyalog bizim savunduğumuz şeyler. Temas memnuniyet verici bir şey.” ifadesini kullandı.