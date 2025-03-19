DEM Parti’den İmamoğlu Operasyonuna Sert Tepki

İMAMOĞLU’NA YAPILAN BASKIN VE YANSIMALARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sabah erken saatlerde evine yapılan baskınla gözaltına alınması, siyasi ortamda önemli tepkilere neden oldu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İmamoğlu ile birlikte bazı ilçe belediye başkanları ve gazetecilere yönelik gerçekleştirilen operasyonu sert bir dille eleştirdi. Hatimoğulları, yaşananları “hukuk sınırlarını tanımayan siyasi bir müdahale” olarak tanımlayarak, gözaltındaki kişilerin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

SİYASETİN YARGIYLA ŞEKİLLENDİRİLMESİ

Hatimoğulları, operasyona dair yaptığı açıklamada, bu sürecin Türkiye’de toplumsal gerilimi artıracağına dikkat çekti. “Sandık, oy ve makam uğruna bu ülkenin en büyük kentinin belediye başkanının sabah baskınıyla gözaltına alınması, yüzlerce yıl unutulmayacak bir utançtır. Adalete olan inancı tuzla buz eden bu operasyon, siyasetin yargı eliyle dizayn edilmesidir,” ifadesini kullandı. DEM Parti lideri, bu tür uygulamaların demokratik değerlere önemli ölçüde zarar verdiğini vurguladı.

DAHA FAZLA DEMOKRASİ İHTİYACI

Hatimoğulları, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çekerek, “Türkiye’nin ihtiyacı sabahın köründe polis baskınlarıyla belediye başkanlarını gözaltına almak değil; daha fazla demokrasi ve hukuk” dedi. Bu operasyonun, zaten kırılgan olan adalet algısını daha da zedelediğini ifade eden Hatimoğulları, hükümeti bu yaklaşımını değiştirmeye davet etti.

TOPLUMSAL BARIŞA TEHDİT

DEM Parti Eş Genel Başkanı, sözlerini güçlü bir uyarıyla sona erdirdi: “Herkesi uyarıyoruz. Adalete olan inanç biterken, birlikte eşit ve adil yaşam umudu büyük zarar görecektir. Gidilen yol, yol değildir. Zararlıdır.” Hatimoğulları, bu tür müdahalelerin toplumsal barışı tehdit ettiğini ve derhal durdurulması gerektiğini savundu.