Dem Parti’den Yeni Aşama Gerekiyor

GÖRÜŞME DETAYLARI

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, İmralı’da PKK lideri Abdullah Öcalan ile bir araya geldi. Heyet, Van Milletvekili Pervin Buldan, Urfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol’dan oluşuyor ve bu görüşme, yaklaşık üç saat sürdü. Bugün yapılan açıklamada, görüşmenin detayları paylaşıldı.

ÖCALAN’IN DEĞERLENDİRMELERİ

Açıklamada, “28 Ağustos 2025 tarihinde İmralı’da Sayın Öcalan’la üç saatlik bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Öcalan son derece sağlıklı ve moralliydi. Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum sürecinin geçirdiği aşamalara ve gelinen noktaya dair kapsamlı değerlendirmeler yaptı.” ifadelerine yer verildi. Öcalan’ın, yaşanan sorunun “özel bir cerrahi müdahaleyi gerektirecek derecede kangren olduğunu” ve sürecin bu hassasiyetle yürütüldüğünü belirttiği aktarıldı.

AMACININ AÇIKLIĞI

Görüşmede, “Amacımız, acılı bir sürecin sona erdirilmesi için elimizden geleni yapmaktı,” diyen Öcalan, demokratik toplum, barış ve entegrasyonun bu sürecin üç önemli kavramı olduğunu ifade etti. Ayrıca, bütün boyutlarda adımların hızla atılacağı yeni bir aşamanın gerektiğine de vurgu yaptı.

DEMOCRATİK CUMHURİYET VURGUSU

Öcalan, “tercihim her zaman demokratik cumhuriyet ile demokratik toplum temelli bir entegrasyon” olduğunu belirtti ve bu stratejik hamlenin anlaşılmasının Türkiye’ye büyük kazançlar sağlayacağını dile getirdi. Ayrıca, “Bu tercih, siyaset ve basın çevrelerinin bir kısmında basitleştirme ya da yok sayma gibi yaklaşımlarla ele alınması bu sürece zarar verdiği açıktır,” dedi. Öcalan, halklar arasındaki dostluk ve barışa olan inancını da bir kez daha ifade etti.