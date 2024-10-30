“DEM Parti, Erdoğan’ı Müzakereye Davet Etti”

DEM PARTİ GRUP TOPLANTISINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPILDI

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında önemli konulara değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadelerine yanıt veren Bakırhan, diyalog ve müzakere için her zaman hazır olduklarını ancak kendilerine yönelik bir saldırı olması durumunda ‘yumrukların sıkılacağını’ dile getirdi.

BARIŞ İÇİN ADIM ATMA SORUMLULUĞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Bakırhan, “Tarihi bir sınavla karşı karşıyasınız. Sözlerinizi ve duruşunuzu çok önemsiyoruz. Barış için adım atma sorumluluğu artık Cumhurbaşkanı olarak size aittir. Sizden önceki cumhurbaşkanlarının yaptığı değil, farklı bir yol izleyerek tarihte yer almak sizin elinizde. Bu sorunu çözen cumhurbaşkanı olarak anılmak sizin iradenize bağlı” ifadelerini kullandı.

MÜZAKEREYE HER ZAMAN AÇIĞIZ

Bakırhan, “Sözlerimizin çarpıtılmasını istemiyoruz. Bizim ellerimiz her zaman müzakereye açık ve ortadadır; hiçbir zaman yumruklarımız sıkılı olmayacak. Ancak bize bir saldırı olursa yumruklarımızı sıkmaktan da çekinmeyiz. Müzakere ve diyalog arayışındayız, bunun için buradayız. Ama kimse bize rota çizmesin, hakaret etmesin, tehditte bulunmasın. Eğer onurlu bir barış düşünceniz varsa, bilin ki biz dünden beri bu anlayışı savunuyoruz.” dedi.

AHMET ÖZER’İN GÖZALTINA ALINMASINA TEPKİ

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına yönelik tepkisini de dile getiren Bakırhan, “Ahmet Özer, demokratik, toplumcu bir belediyeciliği hayata geçirdiği için belli ki biraz zorlarına gitmiş, rahatsız olmuşlar. Buradan bu operasyonu yapanlara sesleniyoruz; defalarca bunu gördük, yeter artık. Bu oyunları bırakın, bu yanlıştan dönün, halkın iradesine saygı gösterin, Ahmet Özer’i de derhal serbest bırakın.” şeklinde konuştu.

KÜRTLERİN ANAYASAL GÜVENCE TALEPLERİ

Bakırhan, Kürtlerin taleplerinin uzun zamandır dile getirildiğini ve Kürt kimliğine anayasal güvence istediklerini belirtti. “Kürtler ne istediği bin bir defa dile getirdi. Kürtler yüz yıldır ellerinden alınan kimlik ve iradelerini istiyor. Kürt sorunu bir tanınma sorunudur, bir anayasal sorundur. Kürtler demokrasi, eşitlik temennilerine kıymet verir. Artık Kürtler temenni istemiyor, anayasal güvence istiyor.” diyen Bakırhan, cumhuriyetin başta Kürtler olmak üzere Alevilerle ve dışlanan tüm halklarla bir arada barışması gerektiğini vurguladı. “Barışmak zorundadır. İkinci bir yüzyılın başlangıcını cumhuriyet barışmakla sağlayabilir.” ifadelerini kullandı.