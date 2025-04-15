Dem Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, “PKK’nın Fesih Kongresi Ne Zaman?” dedi

DEM PARTİ GRUP TOPLANTISI VE AÇIKLAMALAR

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM grup toplantısında çeşitli konularda açıklamalarda bulundu. Barış süreci, demokratikleşme ve küresel gelişmeler üzerine konuşan Hatimoğulları, toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hatimoğulları, 1 Ekim’de başlayan ve Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’taki çağrısıyla ivme kazanan barış sürecinin üzerinden altı ay geçtiğini hatırlattı: “1 Ekim’de başlayan ve 27 Şubat’ta Sayın Öcalan’ın tarihi çağrısıyla taşlanan barış ve demokratik toplum süreci üzerinden tam 6 ay geçti. Bu altı aylık süreçte parti olarak bir gün bile yerimizde durmadık. Asya’dan Okyanusya’ya, oradan Avrupa’ya kadar dünyanın dört bir yanını dolaştık ve her yerde heyetlerimiz bu süreci dünya ülkeleriyle paylaştı. Türkiye’nin dört bir yanında, il il, ilçe ilçe dolaştık, halklarımızla barışı konuştuk.” Hatimoğulları, “100 bine yakın yurttaşımızla barış için açık ve şeffaf haliyle toplantılar gerçekleştirdik. Şimdi de 10 binlerce barış gönüllüsü ile tek tek ev ziyaretlerine başlıyoruz,” açıklamasında bulundu. Kamuoyunun barış sürecine desteğinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, “Toplum barış istiyor. Halk barış istiyor. Ve herkes buna hazır. ‘Barışı esnetin, uzatın’ yaklaşımına da toplum karşı. ‘Barış istiyoruz, acil, hemen!’ diyorlar.” dedi.

İKTİDARA SOMUT ADIM ÇAĞRISI

Hatimoğulları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyetinin yaptığı görüşmeyi hatırlatarak, “Görüşme olumlu geçti. Ama açık konuşalım ki aradan iki ay geçmesine rağmen çağrıya denk düşen bir adım ve bir iradeyi henüz göremedik,” ifadesini kullandı. Toplumda güven krizine işaret ederek, “Toplum net konuşuyor, son derece makul konuşuyor, son derece de rasyonel ifade ediyor. Diyor ki: İktidar neden adım atmıyor? Bu süreç neden hep tek taraflı ilerliyor? Bir oyalama mı var?” dedi.

BARIŞ İÇİN ÖNERİLER

Barış ortamı için gerekli adımları sıralayan Hatimoğulları, şu önerilerde bulundu: “Öcalan’ın çalışma ve iletişim özgürlüğünün sağlanması, Meclis’in silahsızlandırma süreci için bir yasa çıkarabilmesi, Demokratik Dönüşüm ve Barış Kanunu teklifinin hazırlanması ve hep birlikte bu kanunun Meclis’ten çıkarılması.” Bu adımların atılması durumunda “tüm Türkiye’nin rahat bir nefes alacağını” belirtti.

KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜNDEM

Hatimoğulları, küresel ve bölgesel gelişmelere de değindi. ABD’nin vergi politikalarını hatırlatarak, “Vergi politikaları teknoloji, ticaret ve jeopolitik güç savaşlarının enstrümanına dönüşüyor,” dedi. Ortadoğu’daki çatışma riskine işaret ederek, “Son dört yılda dünya genelindeki silah ithalatının yüzde 27’si Ortadoğu ülkelerine yapıldı,” bilgisi verdi. İran’a, Kürtler, Beluçlar ve kadınların taleplerine kulak verme çağrısı yaptı. Suriye’de Alevilere yönelik baskılara dikkat çekerek, “Bu baskılar son bulmalıdır,” dedi.

KADINLARIN VE GENÇLERİN ROLÜ

Kadınların barış sürecindeki önemine vurgu yapan Hatimoğulları, “Kadınlar barış istiyor. DEM Parti Kadın Meclisi olarak Türkiye’nin dört bir yanında kadın örgütleriyle buluşmalar gerçekleştirdik. Barışın toplumsallaşmasında kadınlar öncüdür,” açıklamasında bulundu. Gençlik hareketlerini selamlayarak, “Gençler, öğrenciler haykırıyor: ‘Bu ülke bizim. Bugün de bizim, yarın da bizim,'” diye konuştu.

EĞİTİM VE EKONOMİ ELEŞTİRİLERİ

Eğitimdeki atama krizine dikkat çeken Hatimoğulları, “Atamalar, görevlendirmeler, tayinler şeffaf ve liyakate dayalı olmalı,” dedi. Ekonomik krizi eleştirerek, “Yurttaş ucuz yumurta almak için saatlerce kuyrukta bekliyor. Düğünler artık iki saatlik. Mini düğün, mini yaşam, ama iktidara saraylarda şaşalı hayat,” ifadelerini kullandı. Don felaketiyle tarımın zarar gördüğünü belirterek Tarım Bakanlığı’nı üreticilerin zararını karşılamaya çağırdı.

PKK’NIN FESİH KONGRESİ

Gazetecilerin PKK’nın fesih kongresiyle ilgili sorusuna Hatimoğulları, “PKK’nın fesih kongresiyle ilgili tarihe ilişkin bizde herhangi bir bilgi mevcut değil. Ancak bu sürecin bazı yasal adımların ve somut adımların atılmasıyla birlikte karşılıklı bir şekilde fesih kongresinin gelişeceğine, yapılacağına dair bir genel bilgi var. Ama onun dışında tarihe ilişkin olarak bizde bir bilgi yok,” yanıtını verdi. Terörle Mücadele Kanunu’nda değişiklik ve umut hakkı gibi konulara değinen Hatimoğulları, “Bu başlıklar elbette görüşmede ele alınacak. Ancak demokratikleşme yönünde atılacak adımlar sadece yeni yasa çıkarmakla değil, mevcut Anayasa’nın uygulanmasıyla da mümkündür,” dedi. Hasta tutsakların durumu ve infazları keyfi uzatılan mahpuslar için düzenleme yapılmasının önemini vurguladı.