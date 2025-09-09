Gündem

Dem Parti Heyeti Öcalan ile Buluşacak

dem-parti-heyeti-ocalan-ile-bulusacak

DEM PARTİSİ HEYETİ İMRALI ADASI’NA GİDİYOR

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, önümüzdeki hafta partinin üst düzey yöneticilerinden oluşan bir heyetin, İmralı Adası’na gidip terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşme yapacağını açıkladı. Bu önemli ziyaretin detayları, Doğan tarafından yapılan resmi açıklamada kamuoyuna duyuruldu.

ZİYARETİN DETAYLARI AÇIKLANDI

Ayşegül Doğan, söz konusu ziyaretin uzun bir aradan sonra gerçekleştirileceğine dikkati çekerek, partinin yetkili kurullarında alınan karar doğrultusunda İmralı Adası’na yapılacak ziyaretin amacını aktardı. Bu ziyareti, DEM Parti’nin ulaşım ve iletişime dair hedefleri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

İkinci El Araç Alırken Dikkat!

İkinci el araç alımında ekspertiz raporu önemli bir rol oynuyor. Ancak gizli kusurların tespiti zorlaşabiliyor. Uzmanlar, alıcıların üst paketleri tercih etmelerini öneriyor.
Gündem

Ysk, Chp İstanbul Kongresi İçin Değerlendirdi

Yüksek Seçim Kurulu, CHP İstanbul'un Olağanüstü İl Kongresi'nin 24 Eylül’de yapılmasına onay verdi ve sürecin Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından yürütülmesini kararlaştırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.