Dem Parti Heyeti Öcalan ile Buluşacak

DEM PARTİSİ HEYETİ İMRALI ADASI’NA GİDİYOR

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, önümüzdeki hafta partinin üst düzey yöneticilerinden oluşan bir heyetin, İmralı Adası’na gidip terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşme yapacağını açıkladı. Bu önemli ziyaretin detayları, Doğan tarafından yapılan resmi açıklamada kamuoyuna duyuruldu.

ZİYARETİN DETAYLARI AÇIKLANDI

Ayşegül Doğan, söz konusu ziyaretin uzun bir aradan sonra gerçekleştirileceğine dikkati çekerek, partinin yetkili kurullarında alınan karar doğrultusunda İmralı Adası’na yapılacak ziyaretin amacını aktardı. Bu ziyareti, DEM Parti’nin ulaşım ve iletişime dair hedefleri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.