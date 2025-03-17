Dem Parti İle Görüşme Ardından Açıklama

MEETING CONCLUDES WITH KEY MESSAGES

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetiminde gerçekleşen AK Parti MKYK toplantısı sona erdi. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, toplantıda Ramazan vesilesiyle teşkilatın yoğun çalışmaları hakkında bilgi vererek, “Bütün arkadaşlarımız illeri ziyaret edip vatandaşla bir araya geliyor. Bu çerçevede teşkilat başkanımız kapsamlı bir sunum yaptı” dedi.

NEVRUZ VE KARDEŞLİK MESAJI

Nevruz’un kutlanması için organize edilen etkinliğin, Türk Dünyası’ndan Balkanlar’a kadar baharın habercisi olduğunu vurgulayan Çelik, “21 Mart’ta Haliç Kongre’de cumhurbaşkanımızın katılımıyla program gerçekleştireceğiz. Bu kaos döneminde, kardeşlik mesajı açısından nevruz kadim bir anma olarak kutlanacak” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN KİLİT ROLÜ

Çelik, Türkiye’nin terör belasından kurtulması açısından önemli aşamaların yaşandığını değerlendirerek, “Fiilen görüyoruz ki, ikinci dünya savaşı sonrası kurulan düzen bitmiştir. Türkiye kilit olma rolünü korumakta” diye belirtti. Dünya düzeninin nereye gideceği konusunun önemli ipuçları sunduğuna da dikkat çekti.

TÜRKİYE’NİN DEĞERLERİ

Çelik, Türkiye’nin sadece güvenlik konularıyla sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti. “Türkiye’yi yalnızca güvenlik konularına indiremezsiniz. Ekonomik ve sosyal değerler bakımından da değerlendirilmesi gerekir” diyerek Türkiye’nin uluslararası konulardaki önemini vurguladı.

SURİYE’DE YAŞANANLAR VE ALGIYI AŞMAK

Suriye’deki duruma da değinen Çelik, “Suriye yönetiminin masumları hedef alan saldırganları ortaya koyduğu irade son derece önemlidir. Esed artığı gruplar Suriye yönetimine silahlı saldırı gerçekleştirdi, bunu lanetliyoruz” dedi. Ayrıca, bazı siyasetçilerin olayı farklı bir algıya çekme çabalarını eleştirerek, “Bu çok ayıptır” ifadelerini kullandı.

SİYASAL SÜREÇLER VE GÖRÜŞMELERİN ÖNEMİ

Çelik, Azerbaycan-Ermenistan arasında sağlanan barışın önemine de dikkat çekerek, “Türkiye’nin potansiyelini de hesaba katan bir çerçeve ile Türkiye’nin önüne gelirler umuyoruz” dedi. Ayrıca, Türkiye’nin siyasi mezhepçilikten uzak durarak tüm taraflarla diyalog geliştirdiğini belirtti. “Suriye’nin terör unsurlarından temizlenmesi bizim önceliğimizdir” diye ekledi.

DEVLETİN İRADESİ VE ÇAĞRI

Çelik, devletin kapasitesinin yüksek olduğunu, asıl önemli olanın silah bırakma sürecinin başlaması olduğunu söyledi. “Sayın cumhurbaşkanımız devlerimizin başıdır ve tüm görüşmeleri onun iradesi ile gerçekleştiriyoruz” diyerek süreç hakkında bilgi verdi.

Bu metin, yapılan açıklamaların ve değerlendirmelerin tamamını koruyarak özgün bir biçimde yeniden yazılmıştır.