Dem Parti İmralı Ziyareti İçin Hazırlanıyor

DEM PARTİ SÖZCÜSÜNDEN İMRALIK GÖRÜŞMESİ AÇIKLAMASI

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Adalet Bakanlığı’na yapılan üçüncü İmralı görüşmesi başvurusunun ardından gelişmeleri duyurdu. Bakanlık, DEM Parti’nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ı İmralı’da ziyaret talebini onayladı. Bu doğrultuda, DEM Parti heyetinin yarın Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya gideceği öğrenildi.

AĞIR HEYET HAZIRLIKLARI YAPILIYOR

Açıklamalarda bulunan Doğan, görüşmenin birkaç gün içinde gerçekleşmesini beklediklerini belirtti. “Adaya gidiş hazırlıkları yapılıyor. En kısa sürede bu haftayı tamamlamadan Öcalan ile görüşmelerini bekliyoruz. Daha sonra kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapılacak.” ifadelerini kullandı.

ÖCALAN’DAN BEKLENEN AÇIKLAMA

Doğan, PKK elebaşı Öcalan tarafından yapılacak çağrının görüntülü olmasının pek çok açıdan önemli olacağını düşündüklerini aktardı. “Öcalan’dan gelecek tarihsel açıklamayı bekliyoruz. Yeni bir hayatın eşiğindeyiz.” şeklinde konuştu.