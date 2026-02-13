Dem Parti Milletvekili Gergerlioğlu’ndan Kürtçe Öğrenme Çağrısı

DEM PARTİ VEKİLİ, KÜRTÇE ÖĞRENİLMESİ GEREKEN BİR İHTİYAÇ DEDİ

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, meclisteki konuşmasında Türklerin Kürtçe öğrenmesini gerektiğini dile getirdi. Gergerlioğlu, bu konudaki düşüncelerini ifade ederken ayrıca komşuluk ilişkileri ve birlikte yaşama vurgusu yaptı. “Komşu komşunun külüne muhtaç” atasözüne de atıfta bulunarak, bu bağlamdaki önemine dikkat çekti.

KOMŞULUK İLİŞKİLERİ ÖNEMLİ

Gergerlioğlu, konuşmasında “İlla Kürtlerin mi Türkçe öğrenmesi lazım? Türklerin de Kürtçe öğrenmesi lazım arkadaşlar. En az 20 milyon Kürt’ün olduğu topraklardayız. Ya komşumuz Kürtler. İtiraz etmeyin.” diyerek, ülkedeki Kürt nüfusunun varlığına vurgu yaptı. “Komşunuz her yerde var” ifadeleriyle, Kürtlerin toplumsal hayattaki yerini hatırlattı ve bu durumu kabul etmek gerektiğini belirtti.

KENDİSİ DE KÜRTÇE ÖĞRENİYOR

Gergerlioğlu, Kürtçe öğrenme sürecini de aktardı; “Evet, ana dili Türkçe olan bir Türk olarak Kürtçe öğreniyorum, Kürtçe kursuna gidiyorum. E neden gitmeyeyim?” diyerek, kendi tecrübesini paylaştı. Bu durumun, komşuluk ilişkilerini güçlendirmek adına önemli bir adım olduğunu ifade etti.