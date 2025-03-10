DEM Parti’nin İkinci Durağı CHP Oldu

İLK GÖRÜŞME EMEP İLE GERÇEKLEŞTİ

Bugün Meclis’te EMEP ile bir araya gelen DEM Parti yetkilileri, ardından CHP’yi ziyaret etti. CHP Genel Merkezi’nde yapılan toplantıya, DEM Parti’den Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları katıldı. CHP heyetinde ise Genel Başkan Özgür Özel, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ile Gökçe Gökçen yer aldı. Toplantı sonrasında Özgür Özel, Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ÇATIŞMASIZLIK SÜRECİNE VURGU

Tülay Hatimoğulları, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısına ilişkin, “Bu çağrının akabinde bu sürecin yasal ve hukuki bir zemine kavuşması için kimi ortamların hazırlanması çok kıymetli ve önemli olacaktır.” şeklinde konuştu. Hatimoğulları, çatışmasızlık sürecinin önemini vurguladı ve “Fesih sürecinin gerçekleşmesinin zeminin güçlü bir şekilde hazırlanması gerekiyor.” dedi. Ayrıca Suriye’deki olaylara da değinerek, “Alevi katliamının bir an önce durmasını, Suriye’deki Kürt halkının orada vermiş olduğu demokratik mücadelenin bilinmesi önemli ve kıymetli.” ifadelerini kullandı.

ÖZEL’DEN DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ VURGUSU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, “Çatışmalı bir süreç terk edecekse… şehitler gelmeyecekse, kan duracaksa, yetimler olmayacaksa milletin verdiği görev bu sürece katkı sağlamaktır.” açıklamasını yaptı. Özel, Kürt sorununu inkar etmeyen ve bu meseleye dair demokratikleşme paketi üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Türkiye’nin hem Kürtler hem Türkler, hem Aleviler hem Sünniler, etnik kimliği ya da inancı ve mezhebi ne olursa olsun tam demokrasi sağlamak için bütün yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor.” dedi.

YGİ SORUSUNA CEVAP

EMEP ziyaretinin ardından yapılan basın toplantısında Bakırhan, Öcalan’ın çağrısının YPG’yi kapsayıp kapsamadığını değerlendirdi. Bakırhan, “Önümüzde Türkiye’nin enerjisini yutan, can kayıplarına sebebiyet veren Kürt meselesinin şiddetsiz, silahsız tartışıldığı bir süreçte buraya odaklanmak gerekiyor.” dedi. Çağrının kapsamını belirlemenin kendilerine düşmediğini ifade etti.

BAHÇELİ’DEN YANIT

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, “Terörsüz Türkiye” sürecinde silah bırakılması gerektiğini vurguladı. Öcalan’ın çağrısının sadece PKK’ya yapılmadığını, YPG’nin bu çağrıdan muaf olamayacağını ifade ederek, “Çatlak ses çıkaranların bu mesnetsiz görüşü bir plan dahilinde paylaşmaları örgütsel ve kurucu önderliğin doğasıyla çelişkilidir.” dedi.

DEM PARTİ ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

DEM Parti heyeti saat 13.00’te CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret ederken, bugün son durakları DEVA Partisi Genel Merkezi olacak. Saat 16.30’da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya gelecekler. Ayrıca, DEM Parti 12 Mart’ta TİP, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’ni, 17 Mart’ta ise AK Parti ve MHP’yi ziyaret edecek.