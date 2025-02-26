DEM Parti, Öcalan’ı Yarın Ziyaret Edecek

DEM PARTİ SÖZCÜSÜ AYAŞEGÜL DOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Adalet Bakanlığı’na üçüncü İmralı görüşmesi için başvuru yapıldığını açıkladı. Bakanlıktan gelen yanıt üzerine, DEM Parti heyetinin yarın PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya gideceği bilgisi alındı. Doğan, görüşmenin birkaç gün içerisinde gerçekleşmesini beklediklerini aktardı.

GÖRÜŞME HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Doğan, İmralı heyeti ile ilgili yapılan açıklamalarda, “Adaya gidiş hazırlıkları yapılıyor. En kısa sürede bu haftayı tamamlamadan Öcalan ile görüşmelerini bekliyoruz. Daha sonra kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapılacak.” ifadelerine yer verdi.

ÖCALAN’DAN BEKLENEN ÇAĞRI

Doğan, Öcalan tarafından beklenen çağrının görüntülü olmasının birçok açıdan olumlu olacağını ifade ederek, “Öcalan’dan gelecek tarihsel açıklamayı bekliyoruz. Yeni bir hayatın eşiğindeyiz.” dedi.