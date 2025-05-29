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Dem Parti: Sadece Hasta Tutukluları Kapsayacak

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MECLİS’TE AÇIKLAMALAR YAPILDI

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis’teki siyasi partiler turunun ardından çeşitli açıklamalar yaptı. İlke TV’ye katılan Temelli, infaz düzenlemesinin bugün TBMM Adalet Komisyonu’na gelmesini umut ettiklerini aktardı. Temelli, bu düzenlemenin yalnızca hasta tutuklu ve hükümlüleri kapsayacağına dikkat çekti.

GERÇEK ANLAMDA DEĞİŞİKLİKLER SONRAKİ PAKETLERDE OLACAK

İnfa z düzenlemesi hakkında konuşan Temelli, “Bu infaz paketinde infaza dair çok önemli bir değişiklik yok. İktidar maalesef böyle bir adımı atmadı” dedi. Ayrıca, “Yoğun çalışmamıza, yaptığımız önerilere, istişarelere rağmen gerçek anlamda bir infaz düzenlemesinin bundan sonraki paketlerde gerçekleştirileceğini söylediler” sözlerini ekledi.

SADECE HASTA TUTUKLULARA YÖNELİK DÜZENLEME OLACAK

Temelli, diğer infaz düzenlemelerinin belli riskler barındırdığı nedeniyle sonbahara bırakıldığını belirtti. Pakette yalnızca hasta tutsaklara yönelik bir düzenlemenin olacağını ifade eden Temelli, “Onun dışında beklenen infaz düzenlemesini maalesef göremeyeceğiz” dedi. Ayrıca, düzenlemenin bayram öncesinde yasalaşma ihtimalinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

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