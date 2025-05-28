Dem Parti Ve Ak Parti Görüşmesi Tamamlandı

DEM PARTİ HEYETİ VE AK PARTİ GRUBU GÖRÜŞME YAPTI

DEM Parti heyeti, AK Parti grubu ile üçüncü kez bir araya geldi. Görüşmeye DEM Parti’nin Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlulları ile grup başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit katıldı. AK Parti heyetinde ise; AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin yer aldı.

FİKİR ALIŞVERİŞLERİ YAPILDI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Güler, “Son gelişmeler ile ilgili olarak siyasi partilere ziyaretler gerçekleştirdiler. En sonunda bize geldiler, çok samimi dosthane paylaşımlarımız oldu. Fikir alışverişlerimiz oldu. İlerleyen günlerde detaylı açıklamalarımız olacak. Her konuda başlığında karşılıklı fikirlerimizi paylaştık. Onların önerileri oldu, bizim farklı değerlendirmelerimiz oldu. İlerleyen zamanlarda detaylı açıklamalar yapacağız. Her konuda başlığını değerlendirdik” şeklinde konuştu.

SÜREÇTE DURAKSAMA YOK

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ise sürece dair kapsamlı bir değerlendirme yapıldığını belirtti. Ala, “Süreç ön görüldüğü biçimde devam ediyor. Herhangi bir duraksama yok. Herkesin bu sonucu Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için elinden gelen katkıyı sağlaması gerekiyor” dedi.