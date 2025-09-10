Dem Parti Yarın CHP’yi Ziyaret Edecek

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANLARI ZİYARET GEREKEN BİR KONU

DEM Parti’nin Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret edecek. Bu ziyaretin, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin sebebiyle gerçekleştirileceği açıklandı.

KAYYUM KARARI SONRASI ZİYARET YAPILIYOR

Ziyaretin gerçekleşeceği yer ve saat belirlendi. DEM Parti liderleri, kayyum kararı sonrası kapatılan ve Özel’in yeni çalışma ofisi ilan edilen Sarıyer’deki eski CHP İl Başkanlığı’na saat 15.00’te gidecek. DEM Parti’den yapılan yazılı açıklamada, “Değerli Basın Emekçileri, Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın (11 Eylül Perşembe) saat 15:00’te İstanbul’da, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret edecektir. Yer: CHP Genel Başkanlığı Çalışma Ofisi (Eski il binası) Adres: Huzur, Azerbaycan Cd. No:2 C Blok, 34421 Sarıyer/İstanbul” ifadeleri yer aldı.

DEM PARTİ BASIN BÜROSU AÇIKLAMASI

Açıklamada ziyarete dair bilgilere yer verilirken, “İyi çalışmalar dileriz, DEM Parti Basın Bürosu” mesajı eklenmiş. Bu ziyaret, yapılan değişikliklerin ardından bir dayanışma ifadesi olarak önem taşıyor.