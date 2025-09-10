Dem Parti, Yarın CHP’yi Ziyaret Edecek

VISİT DELEGESİ BELİRLENDİ

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret edecek. Ziyaretin amacı, Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanmasından kaynaklanıyor. Bu kapsamda ziyaretin yer ve saati netleşti.

DETAYLAR AÇIKLANDI

DEM Parti liderleri, kayyum kararının ardından kapatılan ve Özgür Özel’in çalışma ofisi haline getirilen eski CHP İl Başkanlığı’na saat 15.00’te gelecek. DEM Parti’den yapılan yazılı açıklamada, “Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın (11 Eylül Perşembe) saat 15:00’te İstanbul’da, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret edecektir” şeklinde bilgiler verildi.

Yer bilgisi olarak ise CHP Genel Başkanlığı Çalışma Ofisi (eski il binası) olarak belirtildi. Adres, Huzur, Azerbaycan Cd. No:2 C Blok, 34421 Sarıyer/İstanbul şeklinde duyuruldu. DEM Parti Basın Bürosu, basın emekçilerine iyi çalışmalar diledi.