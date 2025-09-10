Dem Parti, Yarın CHP’yi Ziyaret Edecek

ZİYARETİN NEDENİ VE ZAMANLAMASI

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etme kararı aldı. Bu ziyaretin, Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanması nedeniyle gerçekleştirileceği açıklandı.

ZİYARET YERİ VE ADRESİ

DEM Parti liderleri, kayyum kararından sonra kapatılan ve Özgür Özel’in çalışma ofisi olarak belirlenen Sarıyer’deki eski CHP İl Başkanlığı’na saat 15.00’te gelecek. DEM Parti’den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Değerli Basın Emekçileri, Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın (11 Eylül Perşembe) saat 15:00’te İstanbul’da, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret edecektir. Yer: CHP Genel Başkanlığı Çalışma Ofisi (Eski il binası) Adres: Huzur, Azerbaycan Cd. No:2 C Blok, 34421 Sarıyer/İstanbul. İyi çalışmalar dileriz, DEM Parti Basın Bürosu.”