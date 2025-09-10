Dem Parti, Yarın CHP’yi Ziyaret Edecek

ZİYARET TARİHİ VE YERİ AÇIKLANDI

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i 11 Eylül Perşembe günü saat 15.00’te ziyaret edecek. Bu ziyaretin sebebi, Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanması. DEM Parti liderleri, kayyum kararı sonrası kapatılan ve Özel’in çalışma ofisi olarak belirlenen Sarıyer’deki eski CHP İl Başkanlığı’na gidecek.

ZİYARET DETAYLARI PAYLAŞILDI

DEM Parti Basın Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın saat 15:00’te İstanbul’da, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret edecektir. Yer: CHP Genel Başkanlığı Çalışma Ofisi (Eski il binası) Adres: Huzur, Azerbaycan Cd. No:2 C Blok, 34421 Sarıyer/İstanbul” ifadelerine yer verildi.