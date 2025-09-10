Gündem

Dem Parti Yarın CHP’yi Ziyaret Edecek

DEM PARTİ LİDERLERİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRECEK

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret edecek. Ziyaret, Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanması nedeniyle gerçekleşecek. Ziyaretin yer ve saati de belirlenmiş durumda.

ZİYARET YERİ VE SAATİ

DEM Parti liderleri, kayyum kararının ardından kapatılan ve Özgür Özel’in çalışma ofisi olarak belirlediği eski CHP İl Başkanlığı’na saat 15.00’te gidecek. DEM Parti’den yapılan yazılı açıklamada, “Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın (11 Eylül Perşembe) saat 15:00’te İstanbul’da, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret edecektir. Yer: CHP Genel Başkanlığı Çalışma Ofisi (Eski il binası) Adres: Huzur, Azerbaycan Cd. No:2 C Blok, 34421 Sarıyer/İstanbul” ifadesine yer verildi. İyi çalışmalar dileriz, DEM Parti Basın Bürosu.

