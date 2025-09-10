Dem Parti Yarın CHP’yi Ziyaret Edecek

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANLARINDAN ZİYARET

DEM Parti’nin Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret edecek. Bu ziyaret, Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanması dolayısıyla gerçekleşiyor. Ziyaretin yeri ve saati netlik kazandı.

KAYYUM KARARI SONRASI ZİYARET

DEM Parti liderleri, kayyum kararı sonrası kapatılan ve Özgür Özel’in çalışma ofisi olarak belirlenen Sarıyer’deki eski CHP İl Başkanlığı’na saat 15.00’te gelecek. DEM Parti’den yapılan yazılı açıklamada, “Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın (11 Eylül Perşembe) saat 15:00’te İstanbul’da, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret edecektir.” ifadelerine yer verildi.

ZİYARETİN ADRESİ

Ziyaret için belirlenen adres ise şu şekilde: “Huzur, Azerbaycan Cd. No:2 C Blok, 34421 Sarıyer/İstanbul”. DEM Parti Basın Bürosu, yer alan bilgilerin ardından iyi çalışmalar dileğinde bulundu.