DEM Partiden Üçüncü İmralı Ziyareti Başvurusu

HAZIRLIKLARA BAŞLANDI

Ayşegül Doğan, DEM Parti’nin İmralı heyetinin ada ziyareti için hazırlıklara giriştiğini belirtti ve “Başvuru bugün itibarıyla Adalet Bakanlığı’na iletildi. En kısa sürede, bu haftayı tamamlamadan, heyetin Sayın Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gitmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Doğan’ın açıklamalarına göre, üçüncü İmralı görüşmesinin bu hafta içerisinde gerçekleşmesi planlanıyor.

ONAY BEKLENİYOR

Başvurunun Adalet Bakanlığı tarafından incelenmesinin ardından heyetin ada ziyaretine dair onay bekleniyor. Yapılacak bu görüşme, İmralı sürecinde büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. DEM Parti’nin İmralı görüşmelerine verdiği önem, parti sözcüsünün açıklamalarında açık bir şekilde kendini gösteriyor. Sürecin şeffaf ve hızlı bir şekilde ilerlemesi için çalışmaların sürdüğü ifade ediliyor.