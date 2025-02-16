dem-partisi-heyeti-kuzey-irak-ta

DEM PARTİ İMRALI HEYETİ KUZEY IRAK’TA TEMASLARDA BULUNUYOR

DEM Parti’nin İmralı heyeti, Kuzey Irak’ta çeşitli temaslarda bulunuyor. Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’in de aralarında bulunduğu heyet, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve Dış İlişkiler Komisyonu üyeleriyle birlikte Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile bir araya gelecek.

HEYET YARIN SÜLEYMANİYE’YE GEÇECEK

17 Şubat Pazartesi günü heyet, Süleymaniye’de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile görüşmeler yapacak. Bu görüşmelerde, İmralı ziyaretlerine dair detayların paylaşılması ve süreçle ilgili değerlendirmelerin yapılması planlanıyor.

ÜÇÜNCÜ KEZ İMRALI’YA GİTMELERİ BEKLENİYOR

Görüşmelerin ardından heyetin yeniden İmralı’ya gitmesi ve Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşmesi bekleniyor.

SÜREÇ BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMASIYLA BAŞLADI

İmralı ziyaretleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim’de yaptığı “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın” açıklaması sonrasında gerçekleşmeye başladı. Ardından, hükümetin “Terörsüz Türkiye” adıyla tanımladığı yeni dönemde DEM heyeti siyasi parti genel başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Şimdi tüm gözler, İmralı’dan gelecek olası çağrının zamanına ve içeriğine odaklanmış durumda.