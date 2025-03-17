DEM Partisi İle Kritik Görüşme Yapıldı

TOPLANTININ DETAYLARI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştirilen AK Parti MKYK toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının hemen ardından çeşitli açıklamalarda bulundu. Çelik, “Ramazan vesilesiyle teşkilatımızın yoğun çalışması var. Bütün arkadaşlarımız illeri ziyaret edip vatandaşla bir araya geliyor” ifadelerini kullandı. Toplantı kapsamında, Ulaştırma Bakanı’nın ulaştırma hizmetleri hakkında MKYK’ya bilgi verdiğini de belirtti.

NEVRUZ KUTLAMALARI VE KARDENŞLİK MESAJI

Çelik, nevruzun Türk Dünyası ve Balkanlar’da baharın müjdecisi olarak kutlandığını ve 21 Mart’ta Haliç Kongre’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliğe dair bilgi verdi. “Bu kaos döneminde bütün bölgeye kardeşlik mesajı açısından nevruz kadim bir anma olarak kutlanacak” dedi.

TÜRKİYE’NİN KİLİT ROLÜ

Türkiye’nin terör belasından kurtulması için önemli aşamalar kaydedilmesini temenni ettiklerini dile getiren Çelik, “Türkiye kilit olma rolünü korumakta. Nasıl bir yol izleyeceğimiz, dünya düzeninin nereye gideceği açısından önemli ipucu olacaktır” şeklinde konuştu. Türkiye’nin güvenlik konularıyla sınırlı kalmaması ve ekonomik, sosyal değerler açısından değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

UKRAYNA VE AVRUPA İŞBİRLİĞİ

Ukrayna konusundaki toplantılarda Türkiye’nin yoksulluk ve vizyonsuzluktan bahsedildiğini belirten Çelik, “Türkiye’siz yapılan görüşmelerin vizyonsuzluk olacağını belirttik” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin potansiyelini dikkate alarak, Avrupa üyeliği konusundaki engellerin aşılmasını umduğunu söyledi.

SURİYE’DEKİ DURUM VE ESED

Suriye’deki olayları yakından takip ettiklerini açıklayan Ömer Çelik, Esed’e bağlı grupların meşru yönetime saldırı düzenlemesi üzerine çıkan çatışmalara da dikkat çekti. Çelik, “Saldırıları gerçekleştirenleri lanetliyoruz” dedi ve Esed’in katliamlarının meslek ve etnik kimliklere mal edilemeyeceğini vurguladı. Türkiye’nin burada terör unsurlarından arınmak istediğini belirterek, siyaset dilinin doğru kurulması gerektiğini ifade etti.

TERÖRİZM VE GÜVENLİK YAKLAŞIMI

Çelik, “Terörsüz Türkiye için sağlıklı bir dil önemli” diyerek, PKK’nın silah bırakmasının önceliklerini belirtti. Çözüm sürecinde gereken iradenin ortaya konduğunu dile getirirken, bir pazarlık yapılmaması gerektiğine de vurgu yaptı. Suriye’nin toprak bütünlüğü, terör örgütlerinin etkisinin ortadan kaldırılması ve silah bırakma sürecinin başlaması gerektiğini ifade etti.

ÇAĞRILAR VE PROGRAM HAZIRLIKLARI

Cumhurbaşkanı’nın liderliği ile yürütülen görüşmelerin önemine dikkat çeken Çelik, yapılan çağrının pratiğe dökülmesi için sürecin başlamasını beklediklerini belirtti. “Devletimizin kapasitesi yüksek, önemli olan silah bırakma sürecinin başlamasıdır” dedi.