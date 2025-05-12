Demans Hastalığı Olan Kim Vefat Etti

DEMANS HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDEN KİM VEFAT ETTİ

Son zamanlarda demans hastalığıyla karşı karşıya kalan Kim, yeniden zatürreye yakalanarak dün hayatını kaybetti. Türkiye’ye olan sevgisini son anlarına kadar kaybetmeyen Kim, Türkiye’nin Seul Büyükelçiliği tarafından sıkça ziyaret ediliyordu. Vefat haberinin ardından Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, cenaze evini ziyaret ederek Kim’in ailesine taziye dileklerini iletti.

AYLA FİLMİNDEN SIRADIŞI BİR HİKAYE

Gerçek bir hikayeden esinlenen “Ayla” filmi, Kore Savaşı sırasında kimsesiz bir hale düşen beş yaşındaki bir kızın bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adındaki kız çocuğunun duygusal hikayesini anlatıyordu. Bu film, hem sinema dünyasında hem de izleyiciler üzerinde derin bir etki yaratarak unutulmaz anılar bıraktı.