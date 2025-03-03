Demet Özdemir Bölüm Başı Bu Ücreti Alacak

DİZİNİN FRAGMANI VE BEĞENİLERİ

Kanal D’nin merakla beklenen dizisi ‘Eşref Rüya’nın fragmanı, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in hayranları tarafından paylaşım rekorları kırıyor. Gündemdeki bu dizi ile ilgili olarak başrollerin alacakları ücretler de araştırılıyor. Özdemir’in, bu diziden bölüm başına 1.5 milyon TL alacağı öğreniliyor.

KARAKTERLERİN HİKAYESİ

Dizi, Çağatay Ulusoy’un canlandırdığı Eşref karakteri etrafında dönüyor. Eşref, gözü kara bir adam, gücü ve parayı elinde tutan bir isimdir ancak bilinmeyen bir aşkın etkisi altındadır. Demet Özdemir ise Rüya’dan sonra Eşref’in kalbini yeniden attıran genç müzisyen Nisan rolünü üstleniyor. Eşref ve Nisan’ın hikayesi, izleyicilerin kalplerine dokunan ve yıllar sonra özlenen bir aşk hikayesini ekrana taşıyor. Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın getirdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve zamanla burada kendine bir kimlik edinmiştir. Onun için, yetimler ve kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri büyük bir anlam taşımaktadır. Ancak bu aile, suç dünyasının karanlık köşeleri içerisinde ortaya çıkıyor. Eşref’in, yeraltı örgütleriyle olan mücadeleleri arasında huzuru arayışının sonu gelmiyor. Beklenmedik bir şekilde karşısına çıkan Nisan ise onu farklı bir yolculuğun içine sürüklüyor.

Eşref Rüya’nın yapımını sektörün öncü firmalarından Tims&B gerçekleştiriyor. Yapımcıları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar olan dizinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan bu dizi, güçlü hikayesiyle ekranda izleyicilere fırtınalar estirecek. Dizi kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper gibi önemli isimler yer alıyor.