Demir Cevheri Fiyatları Artışta

DEĞERLENDİRME VE YÜKSELİŞ

Çin’de demir cevheri vadeli işlemleri, Eylül ayının ikinci haftasında ton fiyatının 790 Çin Yuanı’na çıkarak son dört haftanın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla dikkat çekti. Piyasalardaki bu artış, Çin’in önemli çelik üretim merkezlerindeki görünümü değerlendiren tradersın etkisiyle ortaya çıktı. Ayrıca, Çin’deki askeri geçit töreninin sona ermesinin ardından yetkililerin, çevresel kirliliği sınırlamak amacıyla uygulanan üretim kesintilerini kaldırabileceği beklentisi, fırınların daha fazla demir cevheri alımına yönelmesine yol açtı.

ÇELİK ÜRETİCİLERİNİN HAMLELERİ

Çelik üreticilerinin marjlarını iyileştirmesinin ardından, Çin hükümeti tarafından sektördeki kapasitenin azaltılacağına dair verilen sözler, cevher madencilerinin fiyat artışına gitmesine sebep oldu. Demir cevheri ithalatında Ağustos ayında gerçekleşen yüzde 1,3’lük artış, 105 milyon tonun üzerine çıktı. Ancak, piyasalardaki olumsuz parasal büyüklükler, zayıf bir talep görünümünü ortaya koymaya devam ediyor.

PİYASA GÖRÜNÜMÜ

Resmi inşaat PMI endeksinin sektörde Ocak ayından bu yana ilk kez bir daralma göstermesi, piyasanın gelecekteki talepleriyle ilgili endişeleri artırıyor. Tüm bu faktörlerin ışığında, demir cevheri fiyatlarının seyrinin, mevcut ekonomik durum ve işgücü dinamikleri doğrultusunda şekilleneceği öngörülüyor.