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Demirbay’ın Tepkili Sözleri Gündem Oldu

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GALATASARAY’IN SON MAÇI

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki grup aşamasının son mücadelesinde Konyaspor’u ağırladı. Karşılaşmada gol atılamadı ve her iki takım da çeyrek finale yükseldi.

KEREM DEMİRBAY’IN AÇIKLAMASI

Fanatik’te yer alan habere göre Kerem Demirbay, kendisine yöneltilen bir soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. “Yabancı hakem mi, Türk hakem mi?” sorusuna Demirbay, “Biz Türk’üz kardeşim. Türkiye’deyiz.” ifadesiyle karşılık verdi. Bu sözler, futbol camiasında geniş bir tartışma yarattı. Demirbay’ın bu açıklamaları, milli takım tercihini Almanya’dan yana kullanmış olması sebebiyle birçok futbolsever tarafından eleştiriliyor.

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Ardeşen’de Mustafa Kuyumcu’ya Silahlı Saldırı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu, silahlı saldırıya uğradı ve hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Rize’de Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı

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